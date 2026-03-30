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  • Descubre el poder de la limpieza
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Serie 2000Aspiradora sin cable

XC2011/01

Descubre el poder de la limpieza
Disfruta de una limpieza sencilla con la intuitiva serie 2000 de Philips. Ofrece una potente capacidad de aspiración en suelos duros gracias a su tecnología PowerCyclone e ilumina el polvo oculto con el cepillo con luz LED.
Ver todos los beneficios

Hasta 40 minutos de limpieza por carga (1)

Descubre el poder de la limpieza

  • Potente aspiración con PowerCyclone 7

  • Cepillo con luz LED para suelos duros

  • Hasta 40 min (Eco)/10 min (Turbo) (2)

  • 2 ajustes y soporte de pared

PowerCyclone 7: aspiración potente con mínimo consumo de batería

PowerCyclone 7: aspiración potente con mínimo consumo de batería

El PowerCyclone 7 y el motor digital PowerBlade funcionan conjuntamente para generar un potente flujo de aire (hasta 660 l/min(3)) con bajo consumo. ¿El resultado? Recoge completamente el polvo y la suciedad con un mayor tiempo de funcionamiento especialmente en suelos duros.

El cepillo con luz LED para suelos duros revela el polvo y guía el movimiento

El cepillo con luz LED para suelos duros revela el polvo y guía el movimiento

Haz que cada movimiento cuente con nuestro cepillo con luz LED, que captura hasta el 99 %(7) del polvo y la suciedad en el ajuste más alto. Ilumina las diminutas partículas de polvo proyectando luz en el ángulo exacto, para que sepas exactamente dónde limpiar. El cepillo está diseñado para deslizarse muy cerca de las paredes y los bordes, para capturar las partículas de polvo rebeldes. No deja ni una mota de polvo.

La batería reemplazable dura hasta 40 min en modo Eco o 10 en modo Turbo(4).

La batería reemplazable dura hasta 40 min en modo Eco o 10 en modo Turbo(4).

Con una sola carga, la serie 2000 de Philips limpia más de 180 m2 en el modo Eco y más de 45 m2 en el modo Turbo(5).

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Avisos legales

  1. (1) Modo Normal, solo de mano

  2. (2) Modo normal, solo de mano/modo Turbo, solo de mano

  3. (3) En modo Turbo

  4. (4) Modo Normal, solo de mano / En modo Turbo, solo de mano

  5. (5) En suelos duros con boquilla para limpieza en seco

  6. (6) Tamaño de partícula de más de 0,5 μm

  7. (7) En suelos duros en modo Turbo.