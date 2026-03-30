XC2011/01
Potente aspiración con PowerCyclone 7
Cepillo con luz LED para suelos duros
Hasta 40 min (Eco)/10 min (Turbo) (2)
2 ajustes y soporte de pared
El PowerCyclone 7 y el motor digital PowerBlade funcionan conjuntamente para generar un potente flujo de aire (hasta 660 l/min(3)) con bajo consumo. ¿El resultado? Recoge completamente el polvo y la suciedad con un mayor tiempo de funcionamiento especialmente en suelos duros.
Haz que cada movimiento cuente con nuestro cepillo con luz LED, que captura hasta el 99 %(7) del polvo y la suciedad en el ajuste más alto. Ilumina las diminutas partículas de polvo proyectando luz en el ángulo exacto, para que sepas exactamente dónde limpiar. El cepillo está diseñado para deslizarse muy cerca de las paredes y los bordes, para capturar las partículas de polvo rebeldes. No deja ni una mota de polvo.
Con una sola carga, la serie 2000 de Philips limpia más de 180 m2 en el modo Eco y más de 45 m2 en el modo Turbo(5).
(1) Modo Normal, solo de mano
(2) Modo normal, solo de mano/modo Turbo, solo de mano
(3) En modo Turbo
(4) Modo Normal, solo de mano / En modo Turbo, solo de mano
(5) En suelos duros con boquilla para limpieza en seco
(6) Tamaño de partícula de más de 0,5 μm
(7) En suelos duros en modo Turbo.