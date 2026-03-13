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Aspiradoras y mopas
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Serie 2000 Aspiradora sin cable
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XC2011/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
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¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?
¿Cuándo debo cambiar la batería de mi aspiradora sin cable Philips?
La batería de la aspiradora sin cable Philips se agota rápido
La aspiradora sin cable Philips no se desliza bien en alfombras
¿Cómo abro la cubeta para el polvo de mi aspiradora sin cable Philips?
Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips
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