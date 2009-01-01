Descontinuado
GC3331/02
Cable de 3 m
El sistema antigoteo de la plancha de vapor Philips te permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tengas que preocuparte de las manchas producidas por el agua.
Gracias al depósito de agua grande de 300 ml, ahora necesitarás menos rellenados y podrás planchar más ropa de una sola vez.
El sistema antical de doble acción de la plancha de vapor de Philips evita la aparición de cal mediante pastillas antical y una función de limpieza de cal fácil de usar.
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