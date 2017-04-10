Descontinuado
SB500M/00
Volumen extremo
El altavoz portátil Bluetooth Philips ShoqBox SB500 resistente es el equipo de sonido definitivo para aquellos que llevan el ritmo donde quiera que van. Gran potencia de sonido extrema con unos graves potentes, mientras que las luces LED se iluminan al ritmo de la música.
Bluetooth®
Resistente al agua y a los golpes
Luces multicolores
Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para llamar a casa o a tus amigos desde una fiesta, funciona de maravilla.
Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.