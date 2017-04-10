¡Luces fuera! Pulso LED multicolor al ritmo de la música

Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.