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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/20

Ultra rápido y cómodo
El esterilizador a vapor para microondas SCF271/20 de Philips Avent con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se abre la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
Ver todos los beneficios

Esteriliza 6 mamaderas en 2 minutos*

Ultra rápido y cómodo

Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.

Especificaciones técnicas

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