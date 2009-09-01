Descontinuado
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El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.
El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales que ofrecen más seguridad porque mantienen la tapa en su lugar y evitan que se derrame agua caliente al sacar el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.