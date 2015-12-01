Descontinuado
SHE1355BL/00
Refuerzo de graves
Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos reproducen música con calidad y comodidad para tus oídos. Incluyen un micrófono en el cable para disfrutar de llamadas cómodamente.
Abier. parte post. con control. 14,8 mm
Auricular
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.
Su micrófono y botón de llamada integrados te permiten usar este auricular de Philips tanto para escuchar música como para realizar llamadas con tu teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas fácilmente desde el auricular.
Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 14,8 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.