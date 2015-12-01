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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE1355WT/00

Disponible en

Blanco
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Blue
Blue
Negro
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Rejillas de ventilación de graves

Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos reproducen música con toda calidad y comodidad a tus oídos. Incluyen un micrófono integrado para disfrutar de llamadas cómodamente.

Ver todos los beneficios

para un sonido mejorado

Rejillas de ventilación de graves

  • Control. 14,8 mm, abiertos parte post.

  • Auricular

Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.

Micrófono y botón de llamada integrados

Micrófono y botón de llamada integrados

Su micrófono y botón de llamada integrados te permiten usar este auricular de Philips tanto para escuchar música como para realizar llamadas con tu teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas fácilmente desde el auricular.

Altavoz de 14,8 mm muy cómodo de llevar

Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 14,8 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.

Especificaciones técnicas

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