Descontinuado
SHE1355WT/00
Rejillas de ventilación de graves
Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos reproducen música con toda calidad y comodidad a tus oídos. Incluyen un micrófono integrado para disfrutar de llamadas cómodamente.
Control. 14,8 mm, abiertos parte post.
Auricular
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido con graves profundos.
Su micrófono y botón de llamada integrados te permiten usar este auricular de Philips tanto para escuchar música como para realizar llamadas con tu teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas fácilmente desde el auricular.
Lo suficientemente pequeño como para que se adapte cómodamente al oído, y suficientemente grande como para proporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El controlador del altavoz de 14,8 mm es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.