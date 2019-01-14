Descontinuado
SHE2405BK/00
Pon ritmo a tu estilo
Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
Negro
Intrauditivo
Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.
Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y nítido.
No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.