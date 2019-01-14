Descontinuado
SHE2405BL/00
Pon ritmo a tu estilo
Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior
micrófono integrado
Blue
Intrauditivo
Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos colores y la carcasa transparente para el altavoz te ayudan.
Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y nítido.
El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.