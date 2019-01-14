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Descontinuado

1000 seriesAuriculares intrauditivos con micro

SHE2405WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro

Pon ritmo a tu estilo

Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?

Ver todos los beneficios

Pon ritmo a tu estilo

  • Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior

  • micrófono integrado

  • Blanco

  • Intrauditivo

Las cubiertas de las almohadillas están disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, para ajustarse a cualquier formato

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo

El tubo acústico de forma ovalada de estos auriculares intrauditivos significa que puedes seguir disfrutando de tu música con total confort. El máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables garantizan una experiencia perfecta.

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