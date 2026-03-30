Abier. parte post. con control. 14,8 mm
Auricular
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo repetidamente.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.
La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.