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Descontinuado

Auriculares

SHE3010RD/00

Disponible en

Blue
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Morado
Morado
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Graves extra
Los auriculares Philips SHE3010 con estructura blanda ofrecen un ajuste cómodo y ligero. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.
Ver todos los beneficios

Estructura blanda para un ajuste cómodo

Graves extra

  • Abier. parte post. con control. 14,8 mm

  • Auricular

Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo repetidamente.

Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves y la sensibilidad

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético y conseguir mayor sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la respuesta de graves y aumentando la calidad del sonido en general.

La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo

La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Especificaciones técnicas

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