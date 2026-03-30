Los mejores amigos de los niños

Los auriculares adecuados para introducir a los pequeños melómanos en el mundo del sonido. Sus graves claros y su divertido diseño se han personalizado para los niños en etapa de crecimiento y son lo suficientemente resistentes para adaptarse a cualquier situación. El limitador de volumen de 85 dB hace que la música sea divertida y segura.