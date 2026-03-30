Descontinuado
SHK2000PK/00
Disponible en
cerrados con controladores de 30mm
Supraurales
Rosa y púrpura
Volumen limitado <85 dB
La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.
El diseño sin tornillos y duradero permite extraer y colocar en su sitio las piezas de los auriculares de forma sencilla.