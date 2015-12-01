Descontinuado
SHL3065PP/00
Graves claros y potentes
Estos auriculares tipo DJ crean un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
Control. 32 mm, cerrado parte posterior
De diadema
Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante los desplazamientos, los auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se pueden plegar para que puedas llevarlos y guardarlos fácilmente.