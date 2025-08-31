Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo inalámbrico

Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.