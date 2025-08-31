SPK7388B/93
Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
Llévate el ratón allá donde vayas: este ratón inalámbrico 2,4G cabe en la palma de la mano y en una bolsa, y tiene un sensor óptico que facilita el control.
Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
Diseño silencioso
Ahorro de energía inteligente
Hasta 1600 ppp
Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.
Este ratón ofrece un movimiento preciso de hasta 1600 ppp más suavizado.