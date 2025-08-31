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  • Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
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3000 SeriesRatón Home&Office serie 3000 de Philips

SPK7388B/93

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Llévate el ratón allá donde vayas: este ratón inalámbrico 2,4G cabe en la palma de la mano y en una bolsa, y tiene un sensor óptico que facilita el control.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

  • Diseño silencioso

  • Ahorro de energía inteligente

  • Hasta 1600 ppp

Clic silencioso y experiencia cómoda

Clic silencioso y experiencia cómoda

Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo inalámbrico

Conexión inalámbrica 2,4G para un espacio de trabajo inalámbrico

Olvida los líos de cables del ordenador. Para cualquier teclado o ratón equipado con esta función, puedes conectar el accesorio a cualquier PC a través de una rápida conexión inalámbrica de 2,4 Hz. El sencillo proceso de configuración, junto con el elegante diseño del accesorio, hará que tu espacio de trabajo quede limpio y libre de cables.

Hasta 1600 ppp

Hasta 1600 ppp

Este ratón ofrece un movimiento preciso de hasta 1600 ppp más suavizado.

Especificaciones técnicas

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