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  • Tu ritmo. Tu estilo.
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Descontinuado

3000 seriesAuriculares de diadema

TAH4105BL/00

Disponible en

Blanco
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Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Tu ritmo. Tu estilo.
Siéntete como si acabaras de saltar a la pista de baile. Estos auriculares de diadema ofrecen un sonido claro y unos graves potentes. La banda de sujeción acolchada te aporta comodidad y los diseños mate te permiten disfrutar de la música con estilo.
Ver todos los beneficios

Tu ritmo. Tu estilo.

  • Altavoces 32 mm, cerrado parte post.

  • Banda de sujeción ligera

  • Plegado compacto

Graves enriquecidos, sonido claro

Revive tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los altavoces de neodimio de 32 mm ofrecen unos graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño cerrado en la parte posterior proporciona un fantástico aislamiento del sonido para que puedas disfrutar de cada segundo de tus pistas favoritas.

Banda de sujeción acolchada ligera y ajustable

Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.

Diseño plegable para un almacenamiento fácil

Déjate llevar por los graves. Los auriculares se pliegan completamente y giran hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlos y estarás listo para salir.

Especificaciones técnicas

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