Graves enriquecidos, sonido claro

Revive tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los altavoces de neodimio de 32 mm ofrecen unos graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño cerrado en la parte posterior proporciona un fantástico aislamiento del sonido para que puedas disfrutar de cada segundo de tus pistas favoritas.