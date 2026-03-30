Descontinuado
TAH4105RD/00
cerrados con controladores de 32 mm
Soporte de sujeción liviano
Plegado compacto
Revive tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los altavoces de neodimio de 32 mm ofrecen unos graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño cerrado en la parte posterior proporciona un fantástico aislamiento del sonido para que puedas disfrutar de cada segundo de tus pistas favoritas.
Disponibles en elegantes colores mate, estos auriculares de diadema cuentan con una banda de sujeción acolchada tan ligera que apenas la notarás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para las orejas izquierda y derecha, y se pueden colocar en ángulo hasta que tengan el ajuste adecuado.
Déjate llevar por los graves. Los auriculares se pliegan completamente y giran hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlos y estarás listo para salir.