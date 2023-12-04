ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

Descontinuado

Asistencia técnica

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT3255WT/00

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

Descontinuado

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Rosa
Rosa

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 942.2 kB
  • 4 December 2023

Guía de introducción - English (US)

  • PDF archivo, 4.1 MB
  • 25 November 2023

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.