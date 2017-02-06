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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE4305BL/00

Disponible en

Blanco
Blanco
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Blue
Negro
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Rojo
Rojo

Sentí los graves de BASS+

Experimentá un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de parlante ajustados de manera especial para graves potentes, los auriculares Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.

Ver todos los beneficios

Sentí los graves de BASS+

  • Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado

  • Intrauditivo

Controladores de parlante potentes de 12,2 mm

Controladores de parlante potentes de 12,2 mm

Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlante potentes de 12,2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.

Diseño ergonómico para máxima comodidad

Diseño ergonómico para máxima comodidad

Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.

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