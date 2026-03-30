Descontinuado
SHE4305WT/00
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.
Intrauditivo
Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.
Diseño ergonómico con forma ovalada y tubos en ángulo para un ajuste cómodo y natural. Te permiten seguir escuchando durante horas con total comodidad.
El mando a distancia fácil de utilizar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.