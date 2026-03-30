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Todas las series

  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+
  • Siente los graves con BASS+

Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE4305WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Blue
Blue
Negro
Negro
Rojo
Rojo
Siente los graves con BASS+
Disfruta de un sonido sorprendentemente potente salido de una pequeña y robusta carcasa. Con los controladores de altavoz especialmente diseñados para ofrecer un gran nivel de bajos, los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran aislamiento del sonido y estabilidad al llevarlos puestos, para que puedas sacar el máximo partido a tu ritmo.
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Siente los graves con BASS+

  • Controlad. 12,2mm, cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Potentes controladores del altavoz de 12,2 mm

Estos potentes graves te permiten sentir el ritmo. Los controladores de altavoz de 12,2 mm y gran potencia producen unos graves atronadores desde un paquete elegante y compacto.

Diseño ergonómico para que disfrutes de la máxima comodidad

Diseño ergonómico para que disfrutes de la máxima comodidad

Diseño ergonómico con forma ovalada y tubos en ángulo para un ajuste cómodo y natural. Te permiten seguir escuchando durante horas con total comodidad.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El mando a distancia fácil de utilizar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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