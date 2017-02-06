Sentí los graves de BASS+

Experimentá un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de parlante ajustados de manera especial para graves potentes, los auriculares Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.