Descontinuado
SHE4305RD/00
Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado
Intrauditivo
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlante potentes de 12,2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.
Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de manera que puedas escuchar música durante horas con total comodidad.
Un control remoto fácil de usar que te permite reproducir o detener canciones y atender llamadas con solo pulsar un botón.